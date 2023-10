Louga : La police démantèle un réseau de prostitution

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 29 Octobre 2023 à 19:51

Rewmi-Suite à des informations concernant un possible réseau de prostitution, une intervention robuste a été menée par le commissariat central de Louga chez un individu, A. G. D’après le journal L’Observateur, deux jeunes femmes, l’une de 22 ans et l’autre de 15 ans, ont été découvertes sur les lieux. Les deux, ainsi que A. G. et son complice, S. B. N., ont été arrêtés.