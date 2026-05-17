Louga: Le Président de la République reçu par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Tall

Le président de la république, Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce dimanche par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha dans son domicile à Louga. Lors cette audience, le chef de l’Etat a sollicité auprès du Khalif des prières de réussite afin de pouvoir remplir sa mission à la tête du pays.
Cette visite traduit également les liens profonds qu’entretiennent les institutions de la république et les familles religieuses.
Après Louga, Bassirou Diomaye Faye se rendra aussi à Guéoul pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalif Cheikh Makhfou Aidara.
Le Soleil
Cette visite traduit également les liens profonds qu’entretiennent les institutions de la république et les familles religieuses.
Après Louga, Bassirou Diomaye Faye se rendra aussi à Guéoul pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalif Cheikh Makhfou Aidara.
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