Louga: Le Président de la République reçu par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Tall

Le président de la république, Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce dimanche par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha dans son domicile à Louga. Lors cette audience, le chef de l’Etat a sollicité auprès du Khalif des prières de réussite afin de pouvoir remplir sa mission à la tête du pays.



Cette visite traduit également les liens profonds qu’entretiennent les institutions de la république et les familles religieuses.

Après Louga, Bassirou Diomaye Faye se rendra aussi à Guéoul pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalif Cheikh Makhfou Aidara.













































































Le Soleil