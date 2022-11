Louga : Une divorcée arrêtée avec 226 cornets de chanvre indien

S. Baldé, une divorcée âgée de 38 ans, est une grande trafiquante de drogue. Elle s’adonnait à un intense trafic de chanvre indien dans le secteur du quartier Guinaw Rails de Louga.Suite à une dénonciation anonyme, elle a été arrêtée et placée en garde-à-vue depuis mercredi dernier, au commissariat de LougaSuite à un renseignement, les limiers ont débarqué au domicile de S. Baldé. Dès qu’ils ont vu les limiers, le fils de S. Baldé ainsi que son neveu, ont escaladé le mur, avant de prendre la fuite, relate "Libération".La fouille effectuée dans la chambre de S. Baldé, a permis de mettre la main sur 226 cornets de chanvre indien, qui faisaient, à la pesée, deux kilos.Son fils et son neveu, identifiés et activement recherchés, l’aidaient dans son business illicite, a-t-elle confié aux policiers.