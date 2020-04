MACKY ÉCHANGE AVEC RAJOELINA ET LANCE UNE PREMIÈRE COMMANDE

Macky Sall veut en savoir plus sur le Covid organics. À ce propos, le chef de l’Etat sénégalais, a échangé avec Andry Rajoelina. « Je me félicite de l’échange fructueux avec le Président @SE_Rajoelina sur le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans la lutte contre la Covid19. Je salue les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques que le Sénégal suit avec intérêt », a tweeté le chef de l’Etat sénégalais.



À son tour, le président malgache a annoncé que le chef de l’Etat a lancé une première commande. « L’Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au Président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une première commande. Vive l’Afrique et vive sa richesse naturelle », a tweeté Rajoelina.



En début de semaine, Andry Rajoelina, avoir trouvé un remède préventif et curatif contre le nouveau coronavirus. Il s’agit d’une boisson à base d’Artemisia annua. Rajoelina affirme que le remède traditionnel conçu par des chercheurs malgaches de l’institut malgaches de recherche appliquée (IMRA) est délivré sous forme de tisane. La recette miracle est dénomée "Covid Organics" aurait déjà guéri des patients à Madagascar.































emediasn