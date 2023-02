MISES AU POINT DE CHEIKH BASS: « Les politiciens ne valent pas la peine de laisser Touba vivre ce qu’elle a récemment vécu…Pourquoi avoir peur de parler juste par ce que derrière …? »

Venu porter le message du Khalife Général des Mourides , Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, à l’occasion de la cérémonie officielle du magal de Kazu Rajab, édition 2023, a abordé deux chapitres : l’un exclusivement consacré à Serigne Fallou et l’autre destiné à regretter les manifestations qui ont émaillé Touba le vendredi 10 février dernier.



Ainsi il a commencé par rappeler le témoignage fort de Serigne Mountakha qui confie que Serigne Fallou est le modèle parfait du disciple parfait. Le Khalife n’a pas manqué, dira toujours son porte-parole , de saluer cette grosse considération que lui voue Serigne Abô Baraka qui ne discute aucun de ses ndigëls, qui ne fait rien sans ndigël et qui est constamment à ses côtés pour le succès et ses projets . Cheikh Bass de martèler cette décision que Serigne Abô Falilou prit de suspendre la tenue du Kazu Rajab 2011 à l’appréciation du Khalife pendant les moments critiques de la Covid19. « Vous aviez clairement dit que les décisions appartenaient à Serigne Mountakha ». (..).



Parlant de Serigne Fallou Mbacké, il évoquera l’estime de tout le monde à son endroit. « Serigne Fallou est aimé de tout le monde . Il n’est pas rare de voir des personnes qui appartiennent à d’autres religieux lui témoigner un profond attachement . L’on se rappelle quand il décidait de troquer son statut de fils de Serigne Touba au grade de talibé. Cet engagement envers son guide religieux s’est accru lorsqu’il est devenu Khalife de Touba. Il a toujours tout laissé entre les mains de Serigne Touba, même sa famille. C’est ce qui justifie, aujourd’hui, malgré les contingences de la vie , cette énorme affluence qui marque cette édition du Kazu Rajab » poursuivra Cheikh Bass Abdou Khadre.



CHEIKH BASS SUR LES MANIFS



Après avoir salué la récente proposition du Président Macky Sall de réfectionner le marché Ocass en plus de construire un nouveau marché pour Touba, Cheikh Bass Abdou Khadre a aussi abordé la question des récentes manifestations qui ont perturbé la quiétude de Touba . « On ne peut croire en Serigne Touba et manquer de suivre ses recommandations. Nous avons décidé d’être talibé de Serigne Touba. Ne mélangeons pas ce qui concerne Serigne Touba et les choses mondaines. Chacun a le droit d’avoir des positions mais ces positions ne doivent pas remettre en question nos valeurs Mourides ». Il poursuit. « Ce que tout le monde nous envie , c’est le fait que nous tous écoutons une seule personne. Il n y a que Serigne Touba qui bénéficie de ce privilège. Les politiciens ne valent pas le peine que nous Mourides nous nous mettons à nous chamailler . Ce pays appartient à Serigne Touba. Rien ne fera changer cela . Personne ne peut enlever à Serigne Touba ce que Dieu lui a donné. Ce qui s’est passé récemment à Touba est regrettable. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité juste parce qu’il y a derrière des gens qui vont dire du mal de vous . Nous devons désormais, au prix de nos vies , défendre Touba et empêcher que cette cité soit bouleversée » .









































dakaractu