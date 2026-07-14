Macky Sall à Dakar : L'impossibilité des bains de foule douche les ardeurs de ses soutiens

Que les dévots de l’Alliance pour la République tempèrent leurs ardeurs : il n'y aura point de déferlante beige et marron pour saluer le retour du chef.

Par un communiqué qui prit ses propres troupes au dépourvu, Macky Sall a promptement douché les espoirs d’une démonstration de force populaire.

Point de caravane triomphale, nulle harangue passionnée devant une foule conquise. L’ancien chef de l'État en a expressément circonscrit la mesure : son séjour sera d’une concision chirurgicale, dicté par les impératifs d’un agenda international particulièrement dense.

Pour nombre d’observateurs, cette esquive s'apparente surtout à une manœuvre politique subtile, orchestrée pour conjurer tout risque de friction ou de trouble à l’ordre public, dans un Dakar où les tensions politiques demeurent à leur paroxysme.





Le huis clos des anciens rivaux au Palais



Le véritable événement de cette journée historique se nouera loin des regards profanes, dans le secret feutré des cabinets du Palais de la République.

Macky Sall ne gagne Dakar que pour un dessein exclusif et souverain : un entretien avec son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye.

Saisissante ironie de l'histoire politique sénégalaise : pour briguer la succession d'António Guterres au Secrétariat général des Nations unies, Macky Sall se voit contraint de solliciter l'onction diplomatique de sa propre patrie.

Ce face-à-face entre l'ancien magistrat suprême et l'ex-opposant qu'il fit jadis incarcérer revêt une intensité dramatique singulière. C'est une audience commandée par la raison d'État, où le ressentiment s'incline devant les hautes ambitions internationales.