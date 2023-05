Mamadou Lamine DIALLO refuse de s’assoir à la table du dialogue

Le leader du mouvement Tekki est contre toute discussion avec le président Macky SALL qui a appelé au dialogue. Selon le député Mamadou Lamine DIALLO, avant de parler de discussions, il y’a des préalables qui doivent être mis en avant. En outre, indique-t-il, les conclusions des deux derniers dialogues politiques n’ont pas été matérialisées.

« Dans une démocratie qui fonctionne normalement, après une élection, autour de l’administration des élections, la Direction générale des Elections et nos experts chargés des affaires politiques doivent s’asseoir autour d’une table pour discuter sur les problèmes, tirer des leçons et mettre en place des réformes. C’est ce que l’on connaît au Sénégal depuis 1992. Mais Macky SALL se fiche de tout cela. Ce qui l’intéresse c’est comment mettre en place son plan qu’il a bien connu et qu’il veut expérimenter dans ce troisième dialogue politique. Et cela nous ne l’accepterons jamais car personne ne peut nous duper », déclare le leader de Tekki.





A noter qu’à l’instar de Ousmane SONKO et Aminata TOURÉ, Bougane GUEYE Dany, Déthié FALL, le F24, Boubacar CAMARA, Mary TEUW NIANE ont aussi refusé tout dialogue avec le pouvoir.



















































walf