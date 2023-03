Manifestation à Bignona : Mamadou Korka Bâ tué par balle

Les heurts qui ont lieu ce matin à Bignona, ont fait des victimes parmi les manifestants. Selon, Bignona TV et Diegoune Info, le jeune Mamadou Korka Bâ vient d’être tué par balle réelle, lors des heurts à Tenghory, département de Bignona, dans le sud du Sénégal.



Selon des témoins, le jeune homme a été atteint à la tête alors qu’il manifestait à côté de la station Total. Il a été acheminé par des jeunes au district médical de Bignona, mais il était déjà mort, a confirmé son oncle Amadou Korka Bâ sur Atlantic Actu. La victime serait âgée d’environ 16 ans, lit-on dans Senenews.



Tôt ce matin, les jeunes ont délogé les élèves des lycées et collèges de la commune de Bignona. Et au même moment, les différents axes routiers étaient également barrés par des troncs d’arbres ou de grosses pierres par des jeunes surchauffés, exigeant la lumière sur l’état de santé d'Ousmane Sonko.



A noter qu’une autre personne serait touchée par balle et évacuée.













































leral