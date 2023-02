Manifestations Pastef à Mbacké : BBY condamne et s'érige en bouclier

Le pôle des porte-paroles des parties qui composent la coalition BBY, a fait face à la presse. La mouvance présidentielle compte faire face aux sorties d'Ousmane Sonko en s'érigeant en bouclier contre "les pilleurs qui vandalisent le pays. Ils condamnent fermement "les manifestations de Mbacké et les violences qui ont eu lieu à la ville sainte de Touba".

"Nous adressons à tous ceux qui veulent installer le chaos dans le pays un message ferme. Nous ne laisserons personne faire basculer le pays dans la violence". C'est, à la limite, des menaces du pôle des porte-paroles des différents partis de la coalition BBY face à la presse. "Qu'ils se le tiennent pour dit. Nous sommes prêts à leur barrer la route", a affirmé Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, qui a lu le texte liminaire.

Il précise, tout de même, que la majorité présidentielle reste attachée aux débats d'idées et à la culture démocratique. "C'est ça notre crédit", dit-il.

En effet, la coalition BBY engage ses militants à prendre les dispositions nécessaires pour contribuer à la défense de la République, à la préservation de l'unité nationale et à la cohésion sociale. Elle condamne ce qui s'est passé à Mbacké pendant le meeting non autorisé du président du Pastef. "Nous condamnons ces actes de vandalisme, leurs auteurs et leurs commanditaires, et invitons toutes les forces vives à s'ériger en bouclier contre ceux qui veulent diviser les Sénégalais du fait de leur religion, confrérie ou appartenance quelconque", avertit-elle.

Car "le Sénégal sera debout. Rien, ni personne ne pourra entraver le fonctionnement des institutions, ni remettre en cause le respect de la laïcité et la coexistence harmonieuse des religions et confréries, porter atteinte à la stabilité du pays et au vivre-ensemble".