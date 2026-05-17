Matar Ndiaga Seck, testé …séronégatif (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Être testé séronégatif signifie que l'analyse de sang n'a pas détecté d'anticorps spécifiques à la maladie recherchée, c’est à dire le virus du sida . Cela indique généralement l'absence de contact avec l'agent infectieux, bien qu'un résultat négatif puisse parfois masquer une infection très récente (période dite de "fenêtre" où le corps n'a pas encore produit d'anticorps).



Dakarposte, qui surveille comme de l’huile sur le feu , ce qu’il est convenu d’appeler le cas Matar Ndiaga Seck, a appris de ses perspicaces radars fureteurs, qu’il est séronégatif.



Selon un toubib , cela signifie qu'il n'est pas infecté par le VIH (le virus du sida) au moment du test. Le test n'a pas détecté d'anticorps spécifiques au virus dans son sang.Pour que ce résultat soit définitif et fiable à 100 %, le test doit avoir été effectué au moins 3 mois (12 semaines) après la dernière prise de risque.

Selon ses explications , ce correspond à la période nécessaire (dite de séroconversion) pour que les anticorps apparaissent dans le sang.Si le test a été réalisé moins de 3 mois après une exposition potentielle, il est recommandé de le refaire une fois ce délai passé pour confirmer le résultat.



L'homme politique et comptable Matar Ndiaga Seck a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) à Keur Massar.



L'enquête , qui se poursuit , porte sur des soupçons d'actes contre nature, d'association de malfaiteurs et de harcèlement sexuel.







Affaire à suivre







