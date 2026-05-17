PODOR- Dr Mamadou THIAM, Expert en Sciences Agronomiques- Une solide compétence au service de la souveraineté alimentaire dans la Vallée

A l’aune de ses immenses potentialités, la Vallée du fleuve Sénégal souvent présentée comme une zone agro écologique propice à un développement rural intégré apte à garantir la souveraineté alimentaire et à assurer des emplois aux forces vives des terroirs villageois, peine à répondre aux attentes escomptées. Ceci, en dépit des efforts consentis par les décideurs depuis au moins trois décennies. Mais, l’espoir demeure permis pour peu des activités intégrées porteuses de réelles opportunités économiques et participantes à la valorisation des ressources locales y soient développées de façon cohérente, en parfaite intelligence avec une expertise qualifiée doublée d’un sens de l’initiative. La preuve par les activités menées dans la Moyenne Vallée, par l’expert en sciences agronomiques Docteur Mamadou Thiam. En effet, ce longiligne homme de terrain, ci-devant initiateur du projet « NDieurba Vert » et président de l’Association Keur « Mame Ibrahima Thiam », se distingue dans cette partie du Fouta, par son engagement au service du développement rural intégré.



Dans la commune de Fanaye, il a réussi à déployer des activités piscicoles et agricoles offrant de réelles opportunités économiques aux populations locales, notamment les jeunes et les femmes qui y trouvent des emplois et des revenus. En atteste le réel engouement suscité par la récente journée de commercialisation de poissons frais, à NDieurba, dans la commune de Fanaye. Un succès magnifié par les populations locales qui ont encouragé une telle initiative avant d’inviter les décideurs à l’accompagner pour une démultiplication de ces bons résultats acquis dans un environnement combinant pisciculture, maraîchage et arboriculture fruitière.





Des pas décisifs vers l’autonomisation des forces vives du terroir



Mais, en compagnie du Dr THIAM le progrès ne s’arrête pas là et la commune de Fanaye vit de profondes mutations sous l’impulsion de ses initiatives de développement. La dernière en date : un partenariat scellé avec une entreprise chinoise pour le montage de tracteurs dans cette zone de production où la mécanisation agricole demeure un casse tête pour les producteurs et leurs organisations. Une bonne nouvelle forcément bien accueillie par les acteurs du monde agricole et rural qui y entrevoient une bouffée d’oxygène , à l’heure du défi du renforcement de la productivité agricole. Profondément convaincu que le modèle des activités de développement doit évoluer vers une large panoplie d’économie d’échelle afin de répondre aux nouvelles exigences d’absorption et d’employabilité , Dr THIAM est disposé à accompagner et à soutenir les forces vives de son terroir natal, notamment les jeunes et les femmes . Dans un contexte de développement et de formation de chaînes de valeur locales, sources de création de revenu et d’emploi, de réduction de la dépendance aux importations et de relance du secteur privé national , une telle compétence mérite davantage d’attention. Dans cette perspective, les autorités en charge du développement agricole et rural (largo sensu) devraient pouvoir bien compter l’expertise de Mamadou THIAM qui a fini de démontrer dans le département de Podor qu’avec de bons choix, l’engagement et la persévérance dans l’effort, on peut malgré toutes les contraintes, arriver à des résultats probants. Ce serait un vrai gâchis que de se priver de l’expertise d’une telle compétence, très courue en Afrique et dans le monde. En tout cas, ces résultats qui améliorent les conditions de vie et ouvrent de solides opportunités économiques locales, doivent trouver un écho favorable auprès des nouvelles autorités qui misent sur la transformation structurelle de l’économie.





Abou KANE

