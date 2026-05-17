Mystère à Bargny : un pêcheur meurt subitement, une poudre suspecte trouvée dans ses poches !

Les faits se déroulent le jeudi 15 mai 2026. Vers 19 heures, O. Wade, âgé de 56 ans, pêcheur, domicilié à Bargny Ndiandie, se présente au poste de police de Bargny pour signaler la découverte du corps sans vie d'un certain B. Kane, âgé d'environ 37 ans, pêcheur de profession, domicilié à Joal.



Selon ses déclarations, B. Kane avait rejoint son équipe deux jours auparavant depuis Joal, son embarcation habituelle étant à quai. « Sur sa demande, j'ai accepté qu'il rejoigne mon équipe de pêcheurs », a-t-il expliqué aux enquêteurs.



Après une marée effectuée au large de Dakar, l'équipe avait débarqué les poissons et pris un moment de repos à Bargny avant de se préparer à repartir en mer dans la soirée.



C'est lors des préparatifs du départ que le drame survient. Alors que B. Kane effectuait des va-et-vient entre la chambre et la pirogue pour embarquer des bidons de carburant, il trébuche sur la butée aménagée au seuil de la porte de la chambre, dispositif destiné à empêcher l'infiltration des eaux de mer dans les habitations durant les périodes de crue, d'après la version de Wade.



Un certain A. Seck lui a aussitôt prodigué les premiers soins, en vain. « Je lui ai apporté les premiers soins mais en vain », a-t-il confié aux enquêteurs. Alerté par téléphone par un dénommé N. Sarr, l'infirmier N. Diop, qui faisait du sport au niveau du poste de santé, s'est rendu sur les lieux. « J'ai trouvé la victime allongée au sol, la tête posée sur les jambes d'Aliou Seck qui lui maintenait la langue », a-t-il déclaré.



Une autopsie ordonnée pour déterminer les causes exactes du décès



Les éléments de la Brigade de recherches du poste de police de Bargny se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Lors de la fouille des effets personnels du défunt, les enquêteurs ont découvert dans ses poches une sacoche contenant 28 500 francs CFA, un sachet contenant une poudre non encore identifiée ainsi qu'un trousseau de clés, selon des sources de Seneweb.



À l'issue des constatations, le médecin-légiste a été requis pour procéder à une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Les sapeurs-pompiers de Rufisque ont procédé à l'enlèvement du corps en vue de son dépôt à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le procureur de Rufisque a été informé et une enquête a été ouverte.









































Igfm