APF Afrique : Dakar accueille les délégations parlementaires avant l’ouverture de la 32e Assemblée régionale

Dans ce cadre, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a reçu ce samedi à l’hôtel King Fahd Palace son homologue centrafricain, Simplice Mathieu Sarandji.



À son arrivée dans la capitale sénégalaise, le président de l’institution parlementaire centrafricaine a été accueilli à l’aéroport par la quatrième vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mbène Faye, avant de rejoindre le lieu de résidence réservé aux délégations officielles.



Lors de cette rencontre, El Malick Ndiaye a adressé à son hôte un message de bienvenue marqué par la cordialité et la fraternité. Il a salué la qualité des relations entre les institutions parlementaires africaines et l’importance du dialogue au sein de l’espace francophone.













































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