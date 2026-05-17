Frappe près d’une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis

Une frappe de drone a provoqué dimanche un incendie en lisière de la centrale nucléaire de Barakah, aux Émirats arabes unis, accentuant la pression sur un cessez-le-feu déjà fragile lié au conflit avec l’Iran.



Le bureau des médias du gouvernement d’Abou Dhabi a indiqué qu’un générateur électrique avait pris feu à l’extérieur du site principal. Le communiqué a précisé qu’aucune fuite radioactive ni aucun blessé n’ont été signalés et confirme que la centrale poursuit son fonctionnement normal.



L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que l’incendie avait touché un générateur électrique et indiqué qu’un des réacteurs avait brièvement fonctionné grâce à des générateurs diesel de secours.





Pression sur le fragile cessez-le-feu



L’attaque n'a pas été revendiquée dans l’immédiat et les Émirats arabes unis n’ont publiquement désigné aucun responsable. Mais les tensions avec l’Iran se sont nettement accentuées ces dernières semaines, après une série d’attaques de drones et de missiles liées au conflit régional plus vaste.





Cet incident survient alors que les discussions de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis sont au point mort, alimentant les craintes d’une reprise du conflit.