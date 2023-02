Mauritanie : décès d'un activiste peu de temps après son arrestation par la police

Ce 09 Février 2023, nous apprenons avec stupéfaction, la mort de l’activiste des droits humains Monsieur Soufi Ould Cheine.



Ce brave militant est connu pour son engagement auprès des victimes de l’arbitraire et aussi pour ses actions soutenues pour la défense de l’unité nationale et la cohésion sociale, éléments très souvent mis en cause dans notre chère patrie.



La mort de ce jeune activiste, ce 09 février, dans les locaux du commissariat 2 de Dar Naïm et surtout, le fait de se débarrasser de son corps à l’hôpital Cheikh Zaïd en toute simplicité, suscite une forte indignation de tous les citoyens mauritaniens épris de paix et de justice.



L’indignation est encore plus forte, lorsqu’on a noté la désinvolture, l’insouciance et le manque total de considération de la vie de ce militant des droits humains, de la part de ses geôliers.



Les raisons de la convocation du militant dans ce commissariat de Dar Naim, connu pour des antécédents d’actes violents et de tortures des détenus, restent floues. Les causes de la mort de Soufi O/ Cheine entre les mains de ceux qui étaient censés le protéger, le sont encore plus et demandent à être élucidées.



Le peuple mauritanien, sans distinction aucune, exige la clarification de cet acte horrible et rappelle à tous que la mission première de la police et des autres forces de sécurité, est la protection des personnes et leurs biens.



M. Soufi s’est rendu sans hésiter au commissariat de police, avec la certitude qu’il répondait, comme tout citoyen, à une banale convocation De police.



Une fois dans le commissariat personne n’a su ce qui s’est passé réellement ; même son frère, policier, venu prendre de ses nouvelles, n’a pas été autorisé de le voir. C’est seulement lorsque le corps sans vie de M. Soufi a été déposé à l’hôpital, que sa famille a été informée.



Pour une banale question de crédit, la police a commis l’irréparable. Cette question est d’autant suspecte que M. Soufi, ayant son domicile à la préfecture de Riadh, est convoqué par le commissariat de Dar Naïm …



II y’a lieu de rappeler que M. Soufi portait la voix des sans voix ; la voix de ceux dont les cœurs sont brisés par l’injustice érigée en règle et contre l’impunité totale des criminels.



Il portait haut, le flambeau de lutte contre les grands fléaux de notre chère Mauritanie. C’est la défense de ces nobles causes qui a valu à ce jeune militant, ce triste sort, qui est un véritable crime.



Cette bavure policière, révèle au grand jour que nos commissariats sont devenus des zones de non droit où il est possible de soumettre les citoyens aux pires sévices.



C’est le lieu de pousser un cri d’alarme pour inviter les plus hautes autorités à agir car les agissements de nos policiers constituent une menace pour la sécurité publique et la paix sociale.



Face à cette situation d’une extrême gravité, nous, militants et responsables des organisations membres du FONADH :



- condamnons avec la dernière énergie ce comportement odieux des forces de l’ordre ;



- rendons les autorités compétentes responsables de cette situation catastrophique ;



- demandons aux autorités compétentes de mettre fin à ce comportement inadmissible ;



- exigeons la traduction devant les tribunaux compétents de tous les responsables de cet acte barbare.



Fait à Nouakchott, le 13 février 2023



Les organisations membres du FONADH signataires



• Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH)



• Collectif des Rescapés Anciens Détenus Politiques Civils Torturés (CRADPOCIT)



• Collectif des Veuves



• Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des droits de l’homme (CSVVDH)



• Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (GERDDES) en Mauritanie



• Ligue Africaine de Droits de l’Homme / Section Mauritanie



• Regroupement des Victimes des Evénements 89 -91 (REVE)



• SOS-Esclaves



• Association des Femmes Chefs de Familles (AFCF)



• Association Mauritanienne pour la Promotion de la Culture et de la Langue Sooninke (AMPCLS)



• Association pour la Renaissance du Pulaar en R.I.M (ARPRIM)



• Association pour la Promotion de la Langue Wolof en RIM (APROLAWORIM)



• Association d’Appui au Développement à la Base des Communautés (SALNDOU)



• Association pour le Développement Intègre de l’Enfant (APDE)



• Association pour le Renforcement de la Démocratie et l’Education Citoyenne (ARDEC)



• Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme(LMDH)



• Collectif des Anciens Fonctionnaires de la Police Victimes des Evénements de 1989



• Union Nationale des Rapatriés Mauritaniens du Sénégal (UNRMS)









Signé: FONADH