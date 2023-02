Mbour : Antoine Félix Diom réalise la promesse de Ousmane Ngom (l'an 2000) avec un hôtel de Police de 140 éléments.

La promesse date de 2000 avec l'ancien ministre de l'intérieur Ousmane Ngom. 23 ans après, l'actuel ministre de l'intérieur, en l'occurrence Antoine Félix Diom vient de poser la première pierre de ce bijou si attendu par les populations de la Petite côte... Un camp du groupement mobile d'intervention qui intervient au moment où la capitale départemental de la petite côte en a besoin parce que faisant face aux nombreux défis liés à la sécurité des personnes et de leurs biens.Ce qui constitue une valeur ajoutée pour Mbour et vient à point nommé.

Il est 18h 33 mn, lorsque le ministre Antoine Félix Diom est reçu par l'inspecteur général de Police, Directeur de la Police Nationale, Seydou Yague et le premier magistrat de la ville, Cheikh Issa Sall.

Ainsi ce dernier d'annoncer : "Dans un souci d'équité, le président Macky Sall veut que Mbour continue à jouer son rôle aussi important dans la marche du Sénégal. C'est donc tout le sens de l'implantation de ce bijou, pour résoudre les grands problèmes de sécurité qui assaillent les grandes villes. Ce vœu qui vient de se matérialiser, tire sa source et sa substance dans le plan Sénégal émergent..."

Le maire Cheikh Issa Sall n'a pas manqué de revenir sur la tragédie du marché central qui avait occasionné la mort de 03 personnes.

Par ailleurs, le maire de Téfess n'a pas manqué d'y ajouter un de grain de sel politique en signifiant au Président Macky Sall qu'il restait à son écoute : "Macky Yow laniouy deeglou, booné nioulnaa niouné kouk... Booné weekh naa, niouné Taal...Tee naak, dooyalouniou sakh..."

Après le maire Cheikh Issa Sall, le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom a pris la parole. "C'est un grand plaisir d'être parmi vous... Dans le cadre de la montée en puissance de la police confrontée aux menaces, un plan de maillage du pays est mis en branle, ce qui explique le cas de Mbour...Ce cantonnement vient répondre aux tragédies qui se sont déroulées à Mbour et je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances... Compte-tenu du développement du département de Mbour, sa montée démographique et le rôle aussi important qu'il joue dans le secteur du tourisme, il était important pour nous d'implanter ce cantonnement. Le seul but de cette institution est de se charger de votre sécurité. J'engage la Police pour défendre les intérêts des populations..."