Me El Hadj Diouf après la condamnation de Sonko : « Un manipulateur ne triomphe jamais devant la justice! »

Rédigé par Dakarposte le Lundi 8 Mai 2023 à 18:59

L’un des avocats du leader du parti Pastef, en l’occurrence Me Elhadj Diouf s’est félicité de la décision rendue par le juge sur l’affaire en appel qui concerne les 29 milliards du Prodac. Me El Hadj Diouf dit regretter cette tournure qui selon lui a été envenimée par le patron de Pastef qui ne verse que dans la manipulation, estime t-il.



« Mame Mbaye Niang est un père de famille, quelqu’un que Ousmane Sonko veut gratuitement accuser sans preuve. C’est tout simplement ingrat de la part de Ousmane Sonko », regrette Me El Hadj Diouf.

Mamadou Ndiaye