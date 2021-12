Médina Yoro Foulah : Un incendie ravage le village de Santankoy

C'est cet après-midi du lundi qu'un violent incendie c'est déclaré dans le village de Santankoy. Sans perte en vie humaine, mais il est noté beaucoup de pertes en vivres et en matériels. Mil, sorgho, arachides et autres, toutes ces récoltes sont parties en fumée sous l'effet du vent violent qui souffle ces derniers jours dans cette partie sud du pays. Les populations de ce village de la commune de Bignarabé, département de Médina Yoro Foulah sont dans la détresse. Elles demandent la main de l'État. Un secours nécessaire en vivres et surtout en mobilier domestique en attendant aussi l'accompagnement des autorités pour l'acquisition de nouveaux matériels agricoles.

Pour l'heure, les premiers secours sont ceux des populations voisines qui d'ailleurs ont aidé celles de Santankoy à maîtriser le feu avant l'intervention des sapeurs-pompiers.

A signaler que Santankoy situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Kolda, est un village qui regroupe de grands producteurs d'arachides et de mil.







































seneweb