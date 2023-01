Meilleur lutteur de l'année : Eumeu Sène couronné pour la deuxième fois

Le lutteur de Pikine remporte ainsi ce trophée pour la deuxième fois de suite.



Eumeu Sène a été largement plébiscité avec 201 voix contre 126 pour Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer), 54 pour Ada Fass (Ecurie Fass), 19 pour Fils de Balla (Ecole de lutte Balla Gaye) et 16 pour Mor Kang Kang (Ecole de lutte Cheikh Mbaba).



C'est la deuxième fois consécutive que le pensionnaire de l'écurie Tay Shinger s'impose dans la catégorie lutte avec frappe après une première consécration en 2018.



Eumeu Sène a terrassé l'ex-roi des arènes, Bombardier, lors du seul combat qu'il a eu lors de la saison 2021-2022. Il succède ainsi à Modou Lô, vainqueur de l'édition de 2019. Lors de la saison 2021, le trophée n'avait pas été décerné.



Dans la lutte sans frappe, c'est Serigne Ndiaye 2 de l'écurie Fass qui a été élu avec 187 voix devant Général Malika (Ecurie Malika Mbollo), crédité de 70 voix. Viennent ensuite Radiakhé (Ecurie Al Poular) avec 62 voix, Doudou Sané (Tay Shinger) avec 38 voix et Ordinateur (sans écurie) avec 25 voix.



Serigne Ndiaye, qui succède ainsi à Doudou Sané de l'écurie (Tay Shinger), a disputé sept finales dont cinq remportés. Il est également champion du Sénégal poids lourds et par équipe lors du drapeau du chef de l'Etat. Ce trophée était doté du drapeau Abdourahmane Ndiaye Falang.



Les lauréats recevront leur récompense le 25 février prochain lors du gala marquant les cinquantenaires de l'ANPS.



Palmarès meilleur lutteur de la saison :



2022 : Eumeu Sène (Tay Shingher)





2021 : Non décerné





2019 : Modou Lô (Rock Energie)





2018 : Eumeu Sène (Tay Shingher)





2017 : Reug-Reug (Ecurie Thiaroye Cap-Vert





2016 : Modou Lo (Rock Energie)





2015 : Bombardier (Ecurie Mbour)





2014 : Bombardier (Ecurie Mbour)





2013 : Balla Gaye 2 (Ecole de lutte Balla Gaye)





















































aps