Ministère de l'Intérieur : l'éminent administrateur civil Mouhamadou Moctar Watt promu directeur de cabinet

Mouhamadou Makhtar Watt. Cet administrateur civil d'exception a été appelé à ces hautes fonctions en vertu d’une expérience éprouvée, forgée au fil d'une carrière remarquable et de responsabilités éminentes au sein de l'administration territoriale.



Ancien gouverneur de plusieurs provinces de la République, il a récemment cédé le gouvernement de la région de Kaolack à Monsieur Guédj Diouf, son homologue venu de Tambacounda, ainsi que s'en font l'écho les colonnes du quotidien éponyme.