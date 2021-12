Mise en service du TER / Amadou Ba tire sur l’opposition : « Tout le monde avait dit que le TER ne roulera pas, mais l'histoire a donné raison au président Macky Sall »

Pour l’ancien ministre de l’économie et des finances, Amadou Ba, avec la mise en service du train express régional, l’histoire a donné raison au président Macky Sall face à l’opposition qui soutenait tout le temps que le Ter ne roulera pas dans ce pays.



« J’ai précisé en 2014, que le président nous avait soumis le projet d'un train électrique mais aussi qui fonctionne à base de gasoil, un des trains les plus modernes de la planète. Beaucoup de gens avaient dit que le Sénégal ne peut pas disposer de ce Train, d'autres ont soutenu qu'il ne roulera pas, mais le président a cru en ce projet. Le train a roulé pour la première fois en 2019. Mais le président a voulu disposer de toutes les certifications pour assurer toutes les normes de sécurité aux voyageurs. Aujourd'hui l'histoire vient de lui donner raison avec l'exploitation commerciale du Train express régional », a laissé entendre le coordinateur national de BBY.



Par ailleurs, Amadou Bâ invite les populations, notamment les jeunes, à s’approprier de cet outil, de le préserver pour en faire un bon usage. « J'invite tous les jeunes à se l’approprier, veiller à sa préservation et sa vulgarisation. Et dans les meilleures conditions, nous voulons que vous vous organisiez pour aller visiter le Train pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de mieux pouvoir sensibiliser les populations sur la préservation de cet outil indispensable pour tout le monde », a invité l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise. Amadou Ba s’exprimait à l’occasion d’une rencontre avec ses militants et les responsables politiques de la mouvance présidentielle des Parcelles Assainies…



















































dakaractu