Moussa Bocar Thiam : ‘’Les chantiers en cours à Ourossogui, seront livrés d'ici quelques mois’’

Le maire de la ville de Ourossogui (nord), Moussa Bocar Thiam, a annoncé que les chantiers actuellement engagés dans sa commune, comme la réhabilitation de l'aéroport régional, le nouvel hôpital, le marché au poisson, le deuxième collège et la caserne des sapeurs-pompiers, seront livrés dans les mois à venir.



"Nous avons un aéroport presque en fin de chantier, d'un coût de 14 milliards de francs Cfa, un hôpital à 22 milliards de francs Cfa qui sera livré en juin prochain, une caserne dont les travaux sont terminés et un marché au poisson qui sera achevé dans trois mois et livré en juin", a-t-il dit.

Le maire de Ourossogui s'exprimait au terme d'une visite des différents chantiers en cours, dans cette commune du département de Matam.



Concernant le nouveau collège, qui sera le deuxième de la commune et qui sera aussi un espace numérique ouvert (ENO), il a annoncé que les travaux vont être terminés cette année.







“Neuf salles de classes y sont construites, un bâtiment administratif et des blocs sanitaires. La construction est adaptée au climat local avec des salles préfabriquées et des mousses isothermiques qui permettent de limiter la quantité de chaleur dans les salles de classe, pour un meilleur confort des élèves", a-t-il poursuivi.



Moussa Bocar Thiam, également ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, souhaite, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, faire de cet établissement scolaire, un collège digital.



"Nous voulons qu'il soit à la pointe de la technologie, pour que les enfants soient très habitués aux outils numériques du moment", a-t-il indiqué.



Moussa Bocar Thiam a aussi annoncé le démarrage prochain de la réhabilitation du stade de Ourossogui, avec la pose d'un gazon synthétique. Il a également signalé qu'il sera procédé à la modernisation du grand marché de la ville.









Aps