Ndioum : un talibé de huit ans périt dans un violent incendie

Un jeune talibé âgé de seulement huit ans a perdu la vie ce mercredi 27 mai dans un incendie qui s’est déclaré au quartier Médina Nianga. Le drame s’est produit vers 17 heures et a semé la panique parmi les riverains. Alertés par les flammes et les cris, plusieurs habitants ont tenté d’intervenir pour maîtriser le feu et porter secours à l’enfant pris au piège. Malgré leurs efforts désespérés, le garçon n’a malheureusement pas survécu.



Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont constaté l’ampleur des dégâts et procédé aux premières constatations.Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. La dépouille du petit talibé a été acheminée vers une structure sanitaire.































































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