Nécrologie : Décès de l'ancien maire de Kaolack, Madieyna Diouf.

L'ancien maire de Kaolack, Madieyna Diouf est décédé ce vendredi à 19h30 à l’hôpital Le Dantec.



Membre fondateur de l’AFP et ami d’enfance du Président Moustapha Niasse, Madieyna Diouf a occupé d’importantes fonctions politiques et administratives au Sénégal telles que Directeur général de la Sonacos sous le régime socialiste, Ministre de l’équipement et des transports du premier gouvernement de Me Abdoulaye Wade en 2000, Député à l’Assemblée nationale, Maîre de la commune de Kaolack etc.



Professeur de mathématiques à la FASEG, Madieyna Diouf a participé à la formation de nombreux cadres dans ce pays.



La levée du corps est prévue ce Samedi à 9 heure à l’hôpital Le Dantec et l’enterrement le même jour a Kaolack.



Dakaractu présente ses condoléances à toute sa famille, au Président Moustapha Niasse, à l’ensemble des militants de l’AFP et à la population de la ville de Kaolack...