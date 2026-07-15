Nécrologie- Les "Patriotes" endeuillés suite au rappel à Dieu de Djiby Mbaye

Djiby Mbaye s'est éteint en laissant le souvenir d’un homme de convictions inébranlables.

Établi dans la commune de Golf Sud, au cœur du département de Guédiawaye, il s’était forgé la réputation d'un militant de la première heure au sein de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko.

Son engagement constant pour le projet politique de son parti l'avait conduit à occuper des responsabilités clés au niveau local. Jusqu'à son dernier souffle, il assumait notamment la fonction hautement symbolique de coordinateur des ex-détenus politiques de sa localité





Quid des motifs de son arrestations ?



À l'instar de centaines d'autres militants du PASTEF incarcérés sous le régime précédent, le séjour carcéral de Djiby Mbaye s'inscrivait dans le contexte des vives tensions politiques qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et début 2024.



Bien que son dossier spécifique ait été éteint par la loi d'amnistie générale adoptée au Parlement début 2024, les arrestations des "patriotes" de sa circonscription reposaient généralement sur une série de chefs d'inculpation récurrents :



La participation à des manifestations non autorisées et les troubles à l'ordre public survenus dans la banlieue de Dakar.



L'appel à l'insurrection ou l'atteinte à la sûreté de l'État, des motifs fréquemment retenus contre les relais logistiques et les cadres locaux du parti.



Des délits d'opinion, souvent liés à des publications ou à des mobilisations jugées subversives par les autorités judiciaires de l'époque.



Après avoir recouvré la liberté avec le statut officiel d'ex-détenu politique, Djiby Mbaye s'était personnellement investi dans l'accompagnement et la réinsertion sociale de ses compagnons d'infortune à Guédiawaye.

Son décès suscite aujourd'hui une vive vague d'émotion et de vibrants hommages au sein de la mouvance présidentielle et de la communauté de Golf Sud.

