Non convoqué par Aliou Cissé, Kouyaté s'est entraîné avec le groupe

C'est l'information en ce début de stage de l'équipe du Sénégal. Non retenu dans la liste des 24 joueurs, Cheikhou Kouyaté a pris part à la première séance des Lions, ce lundi après-midi, au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une présence qui n'était pas prévue puisque le milieu de terrain sénégalais ne fait partie des 24 Lions convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation contre le Mozambique prévue les 24 et 28 mars 2023, à Dakar et à Maputo. Blessé depuis le premier match du Sénégal à la Coupe du Monde, Kouyaté n’a plus joué depuis trois mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sélectionneur ne l'a pas retenu pour ces deux matchs comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023". Affaire à suivre.



Les 15 joueurs présents au premier galop :



Alfred Gomis



Nampalys Mendy



Koulibaly



Gana Gueye



Pape Ousmane Sakho



Pape Matar Sarr



Pathé Ciss



Abdoulaye Seck



Boulaye Dia



Moussa Niakhaté



Formose Mendy



Cheikh Tidiane Sidibé



Abdallah Ndour



Bamba Dieng



Cheikhou Kouyaté





































Igfm