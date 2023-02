Nouvel incendie au marché Ocass de Touba: 35 cantines et 40 étals réduits en cendre

Un nouvel incendie s’est déclaré dans la nuit du dimanche vers 22h au célèbre marché Ocass de Touba, ravageant pas moins de 35 cantines et 40 étals consumés, selon un bilan provisoire des sapeurs-pompiers.



« Nous avons été alertés à 22h45 pour un feu de cantines au marché Ocass. Le premier engin s’est présenté sur les lieux à 22h52. Vu la situation, notamment le développement rapide du feu, il a automatiquement demandé renfort. Des moyens provenant des unités de Diourbel, Bambey et Darou Mousty. Le dispositif déployé nous a permis de circonscrire et d’éteindre le feu à 23h35 », explique sur Seneweb Aly Cissé commandant du groupe de secours d’incendie numéro 2 qui regroupe Diourbel et Thiès.



Même si aucune perte en vie humaine n’a été signalée, les dégâts sont énormes. D’après le délégué du marché, i 35 cantines et 40 étals ont été consumés.



« Nous sommes confrontés à quelques difficultés pour accéder sur les lieux de l’incendie à cause des occupations anarchiques. L’autre difficulté rencontrée, c’est le déficit de bouches ou poteaux d’incendies », a-t-il ajouté.































Le Soleil