Noyade à Richard-Toll : une adolescente de 17 ans perd la vie dans le canal de la CSS

Richard-Toll, 3 juin 2026 – Un nouveau drame lié aux baignades dans les canaux de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) a endeuillé la commune de Richard-Toll ce mercredi. F. BALDÉ, une adolescente âgée de 17 ans, a trouvé la mort par noyade dans le canal traversant le quartier de Ndiangué.



Selon les premiers éléments recueillis Le Soleil, la jeune fille se baignait aux environs de 17 heures lorsqu’elle s’est retrouvée en difficulté dans les eaux du canal. Alertés, les riverains ont rapidement engagé des recherches pour tenter de la retrouver.



Malgré les efforts déployés, son corps sans vie n’a été repêché qu’une heure plus tard, vers 18 heures. Après les constatations d’usage effectuées par les éléments de la police, les sapeurs-pompiers ont évacué la dépouille vers la morgue de l’hôpital de Richard-Toll.



Ce drame suscite une vive émotion dans le quartier de Ndiangué et relance la question de la sécurité autour des canaux de la CSS. Chaque année, plusieurs cas de noyade sont enregistrés dans cette zone, notamment durant les périodes de forte chaleur où de nombreux jeunes fréquentent ces points d’eau pour se rafraîchir.



Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois à éclaircir. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de cette tragédie.





























































Walf