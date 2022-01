Ouest Foire: Des bijoux en or, un Iphone et des effets vestimentaires dérobés dans l'appartement d'un comptable

J'ai ouvert la porte de l'appartement avec la clef de ma chambre

Sidath Éza est un habitué du prétoire. Sa deuxième condamnation remonte au mois de septembre 2021, pour vol de 500.000 francs Cfa au domicile d'un ami. Il avait écopé de trois mois de prison ferme. Élargi récemment de prison, il y retourne pour la même infraction. La semaine dernière, il a ciblé l'appartement de M. Fall, situé au 3e étage d'un immeuble à Ouest Foire.D'aprés le récit de "Rewmi", à 14h, il se pointe sur les lieux et toque à la porte. Conscient qu'il n'y avait personne dans l'appartement, il ouvre la porte avec la clef qu'il détenait. Une fois à l'intérieur, il soustrait les bijoux en or de l'épouse de M. Fall. Il rejoint ensuite son ami, Alpha Barry au garage où il travaille et lui confie le butin. Ne s'arrêtant en si bon chemin, il retourne sur ses pas pour subtiliser un iphone et des effets vestimentaires. Alors qu'il descendait des escaliers, le propriétaire de l'immeuble l'interpelle.Mis à la disposition des éléments de la gendarmerie de la Foire, Sidath Éza plaide coupable et balance son receleur. Contacté, Alpha Barry se rend immédiatement à la brigade pour restituer les bijoux. Mais, il a été placé sous mandat de dépôt de même que son compère. "", a laissé entendre Sidath Éza à la barre du tribunal d'Instance de Dakar. Alpha Barry a, pour sa part, nié les faits de recel. "", s'est dédouané le technicien en froid et climatisation.Comptable dans une société française, M. Fall informe qu'il a quitté son bureau lorsque son bailleur l'a appelé au téléphone. "", informe-t-il.L'avocat de la société qui a déploré la recrudescence des cas de vol dans le quartier Ouest foire, a requis deux ans ferme contre Sidath Eza. Concernant Alpha Barry, il a sollicité trois mois ferme. Me Michel Ndong a plaidé la relaxe pour Barry et une application bienveillante de la loi pour Sidath Éza. Dans son délibéré, le juge a condamné Sidath Éza et Alpha Barry, respectivement, à deux ans et 45 jours de prison ferme