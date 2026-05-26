Ousmane Sonko 14e président de l’Assemblée Nationale- La RTS boycotte la couverture médiatique, Pape Alé Niang critiqué...

L'ancien Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale avec 132 voix sur 165, trois jours après avoir été limogé de son poste par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) n'a pas assuré la retransmission en direct de la plénière institutionnelle de l'Assemblée nationale.



Pape Alé Niang, actuel Directeur Général de la RTS, fait l'objet de vives critiques et moqueries sur les réseaux sociaux . Ce lynchage numérique, particulièrement virulent sur Facebook, reproche au journaliste d'avoir manqué à la couverture médiatique de l'installation officielle d'Ousmane Sonko.



Les internautes pointent du doigt une absence de diffusion en direct par la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) de cet événement institutionnel, alors même que l'actuel chef du gouvernement et leader de Pastef entretient des liens historiques très proches avec le journaliste.



Beaucoup d'observateurs ont souligné ce qu'ils considèrent comme un paradoxe, estimant que l'actuel Dg de la RTS a bâti une grande partie de sa notoriété en donnant régulièrement la parole à Ousmane Sonko lorsqu'il était opposant.



Dakarposte a beau tenté de joindre le Dg de la Rts, Pape Alé Niang, aux fins de recueillir sa version. En vain.

