Oustaz Assane Seck : Son avocat dévoile les contours de l’audition d’hier

Arrêté dimanche, Oustaz Assane Seck est toujours en garde à vue. Selon son avocat, Me Khoureychi Bâ, il a été extrait hier lundi aux fins de son interrogatoire en début de soirée sur des présomptions d'appel à l'insurrection, d' atteinte à la sûreté de l'Etat et d'actes et manœuvres de l'article 80 du Code Pénal. L'animateur de la Sen TV devra subir une 2e audition demain mardi, informe toujours Me Khoureychi Bâ.



Oustaz Assane Seck a été cueilli à Sébikhotane dimanche en début d'après-midi par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Acheminé au commissariat central, il a été placé en garde à vue. Il a été interpelé à cause des propos tenus dans une émission télévisée et largement relayés sur Tik-Tok, où le prêcheur mettait, entre autres, en garde, contre une éventuelle élection présidentielle sans Ousmane Sonko. « Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection, soit il n'est pas candidat et le pays brûle».



















































igfm