PREMIER LEAGUE | ACCROCHÉ, MANCHESTER CITY LAISSE LA TÊTE À ARSENAL, CHELSEA AU PLUS MAL

Manchester City perd des points et laisse la première place à Arsenal. Après le succès des Gunners face à Aston Villa (2-4) plus tôt dans la journée, les Citizens ont manqué de nombreuses occasions de faire le break et ont concédé le match nul sur la pelouse de Nottingham Forest (1-1). Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé mais n'ont pas brillé et comptent désormais 52 points, deux de moins que leur concurrent au titre (54).



DES CITIZENS ULTRA-DOMINATEURS...

Dès l'entame du match, Manchester City a posé le pied sur le ballon et s'est installé tout autour de la surface de Keylor Navas. Le bloc bas de Nottingham Forest a longtemps tenu face à des Citizens peu inspirés. La tête de Rodri, qui a frôlé le poteau gauche du portier costaricien, a été la seule sueur froide pour les Reds (34e) avant le coup de canon de Bernardo Silva en première intention filant sous la barre transversale et permettant aux Citizens d'ouvrir le score et donc de mener à la pause (40e). En retrouvant le chemin des filets, l'international portugais a mis fin à une série de 28 matches sans marquer.



Au retour des vestiaires, les deux équipes sont reparties sur les mêmes bases : Manchester City, 85% de possession lors du premier acte, s'est installé dans le camp adverse et a mis la pression devant le but de Keylor Navas tandis que Nottingham Forest est resté très timide offensivement et n'a guère réagi. Phil Foden a tergiversé face au but et a manqué sa passe pour Erling Haaland (48e) tandis que, sur corner, Aymeric Laporte n'a pas placé sa tête et a vu le portier costaricien repousser sa tentative (52e).



... ET FINALEMENT PUNIS

Les hommes de Pep Guardiola ont continué d'insister mais n'ont jamais réussi à faire le break. Erling Haaland, meilleur buteur de Premier League, n'a pas réussi à marquer son 27e but en championnat en loupant une double-occasion en heurtant la barre transversale et en manquant le cadre à quelques centimètres de Keylor Navas (68e). Ilkay Gündogan a, lui, vu le portier costaricien puis le montant repousser également son coup franc bien enroulé par-dessus le mur (73e).

Les hommes de Steve Cooper ont fini par profiter du manque de réalisme des Citizens. Entré en jeu à la place de Serge Aurier, blessé, Chris Wood a profité d'un centre fort devant le but de Morgan Gibbs-White pour pousser le cuir dans la cage vide d'Ederson (84e). Sans être dangereux de toute la rencontre, les Reds ont accroché Manchester City (1-1) et ôtent deux points aux hommes de Pep Guardiola qui voient Arsenal compter un match en moins et deux longueurs d'avance au classement désormais.



CHELSEA SOMBRE ENCORE

De son côté, Chelsea a bouclé une semaine catastrophique en concédant une défaite à domicile face à Southampton (0-1), trois jours après son revers à Dortmund en Ligue des champions (1-0). Plus entreprenants en première période, les Saints ont assez logiquement trouvé l'ouverture dans les derniers instants avant la pause par James Ward-Prowse, évidemment sur coup franc (0-1, 45e+1).