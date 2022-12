«Aucun Pv n’a été perdu (Amoul Pv bou reer)», a clarifié Me Bamba Cissé, au sortir de la Confrontation. Le membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko d’expliquer ce qui s’est passé: «C’est juste des dommages techniques. La machine a calé et les fichiers ont disparu. On peut dire que les fichiers étaient partis mais après on a pu retrouver ces éléments-là. De plus, ce ne sont pas des choses qui ont de l’importance», a indiqué l’avocat.









































































igfm