Parti politique du président Diomaye Faye : Les prémices de son inauguration révélées

La coalition « Diomaye Président » s'apprête à franchir un nouveau cap décisif dans son architecture politique.

Elle sera officiellement muée en formation politique lors d'un congrès constitutif qui se tiendra le 8 août prochain à la Dakar Arena.



Cette annonce a été portée à la connaissance du public par Maître Abdoulaye Tine, éminent membre de la coalition et ministre chargé de la Communication de la présidence de la République.

L'information a été officialisée dans un communiqué, au lendemain de l'audience accordée par le chef de l'État à plusieurs édiles des départements de Mbacké, de Mbour et de Linguère.



Cette mue marque l'avènement d'un nouvel élan pour la coalition qui a hissé Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Transformée en un parti politique à part entière, cette formation se veut un creuset rassembleur, « une maison commune » ouverte à tous les artisans du renouveau sénégalais.



Forts des récentes assises ayant réuni de nombreux édiles autour du chef de l'État, les soutiens du pouvoir ambitionnent de consolider leur ancrage au sein des territoires.

Le congrès fondateur, prévu pour le 8 août prochain dans l'enceinte de la Dakar Arena, consacrera l'avènement de cette nouvelle structure. Cet appareil politique aura dès lors la charge de concrétiser la vision de la majorité présidentielle lors des prochaines échéances électorales.