Présidence PASTEF : le mandat d’Ousmane SONKO non-renouvelable après 2026

Le Conseil national du parti PASTEF-Les Patriotes s’est réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar.

Le communiqué a annoncé la tenue de l’élection du président du parti PASTEF lors du Congrès du 6 juin 2026.

Ousmane SONKO, qui dirige la formation politique, peut être réélu pour préparer les échéances électorales à venir.



Selon l’article 17 du règlement intérieur du PASTEF, qui se prononce sur la présidence, « le président du parti est élu pour 06 ans au suffrage universel direct par l’ensemble des délégués de sections constituées en congrès. Il ne peut briguer plus de 2 mandats successifs ». L’article de terminer par dire que « l’élection du président est organisée par la Haute autorité de régulation du parti qui veille à sa régularité, examine les candidatures et réclamations et proclame les résultats du scrutin ». Or l’actuel Premier ministre a déjà épuisé ses deux mandats en 2026.





Cependant, à cause des réformes qui sont en train d’être faites pour une réunification, les réformes des textes du parti et l’arrivée de nouveaux mouvements, Ousmane SONKO pourrait briguer un autre mandat. A noter que PASTEF a été dissous en 2024 par Macky SALL à quelques encablures de l’élection présidentielle. Le décret de dissolution a été abrogé après que la coalition Diomaye a gagné la présidentielle.





































Walf