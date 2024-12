Présidence de la République : Cheikh Oumar Diagne limogé !

Par décret n° 20243559 du 30 décembre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Monsieur Papa Thione Dieng au poste de Directeur des moyens généraux à la Présidence de la République, en remplacement de Monsieur Oumar Diagne.



M. Dieng, titulaire d’un DEA en Economie et d’un DSC, mettra son expertise en gestion des ressources économiques et comptables au service de la Présidence pour une gestion optimale des moyens nécessaires à son fonctionnement.



Cette décision intervient après une vive polémique née des propos de M. Diagne, qui avait qualifié les Tirailleurs sénégalais de « traîtres ». Ce n’est pas la première fois qu’il déclenche une controverse : il avait également affirmé que les écrits de certains éminents savants ne sont pas parfaits et peuvent être améliorés, soutenant qu’il n’existe rien sur terre qui ne soit susceptible d’être amélioré, y compris les écrits.





















Le soleil