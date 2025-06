Prêts Fongip : gros rebondissement dans l’enquête, deux suspects écroués

Après l'enquête menée par la Section de recherches (SR) de Dakar, le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire dans le dossier explosif du détournement présumé des prêts du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Libération, qui donne l'information, précise que l'’affaire, surnommée « la mafia du Fongip », a été confiée au juge du troisième cabinet, en charge de creuser les ramifications de ce réseau soupçonné d’avoir détourné des financements publics destinés à des entrepreneurs.



Le journal, citant des sources proches du dossier, ajoute que N. Kane et A. Seck, alias Abdou Mati Seck, considérés comme les principaux cerveaux de cette opération frauduleuse, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés d’avoir monté de faux dossiers de financement au nom de personnes qui n’étaient pas informées des manœuvres et qui n’ont jamais reçu les montants engagés en leur nom.



D'après la même source, plusieurs de ces prête-noms ont été identifiés. Il s’agit notamment de N. Sarr, N. Seck et M. Niang, qui, en échange de modiques sommes, ont accepté d’engager leurs signatures sur des documents administratifs. Ces dernières ont obtenu une liberté provisoire, dans l’attente de la suite de la procédure.

















































seneweb