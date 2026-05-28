Prière de Tabaski à Touba : un appel au respect mutuel et aux enseignements religieux

Au cours du sermon, l’imam ratib a transmis le message du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, axé sur le respect des enseignements de l’islam et des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba.



Revenant sur la portée spirituelle du 10e jour du mois de Dhul-Hijja, Serigne Fallou Mbacké a rappelé qu’il s’agit d’une journée de joie, de pardon et de communion entre musulmans. Dans son message, le khalife général a exhorté les fidèles à suivre les préceptes divins conformément aux enseignements du prophète Mouhamed (Psl) et du fondateur du mouridisme.



Il a également insisté sur le respect mutuel entre les membres de la société, invitant les plus jeunes à honorer leurs aînés et ces derniers à faire preuve de compassion. Serigne Mountakha Mbacké a aussi appelé les populations à préserver la sacralité de Touba en respectant les interdits et recommandations établis dans la cité religieuse.



Enfin, il a encouragé les fidèles à fréquenter davantage les mosquées et les écoles coraniques, avant de prier pour la paix au Sénégal et une longue vie aux guides religieux du pays.

































































Le Soleil