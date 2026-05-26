Primature : Ahmadou Al Aminou Lô promet la continuité et parle d’un « sacerdoce »

Il a indiqué vouloir démarrer sa mission en s’appuyant sur les acquis de l’action publique déjà engagée, notamment dans la mise en œuvre de l’agenda national de transformation.



« Je démarrerai ma mission sur une bonne base à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la réédition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en conseil des ministres et lors des interventions solennelles de monsieur le président de la République », a-t-il déclaré.



Dans cette première prise de parole, il a insisté sur la portée de sa nomination. « Je considère cette nomination comme un sacerdoce », a-t-il ajouté.



La composition de son équipe gouvernementale est attendue dans les prochains jours.