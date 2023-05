Procès en Appel de ce 8 mai : La décision prise par Ousmane Sonko

Demain lundi, Ousmane Sonko n’ira pas assister à son procès en appel. Le leader de Pastef qui dit être actuellement à Ziguinchor, a décidé de poursuivre sa campagne de désobéissance civique.



«Toujours dans ma campagne de désobéissance civique, j’ai décidé de ne plus collaborer avec cette justice. Si la Justice et l’Etat ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation, qui somme toutes devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit», a-t-il indiqué lors de sa déclaration de ce dimanche.



Le leader de Pastef dit assumer cette décision. Mais, il précise que ce n’est pas un «blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire ‘‘il n’a pas voulu répondre dont on fera ce qu’on veut’’. Non.»





































igfm