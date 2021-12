Que se passe-t-il au palais Guinéen? La haute hiérarchie militaire en réunion, le personnel civil évacué

Selon des informations persistantes en provenance du complexe présidentiel du Palais Mohammed V et recoupées auprès de certaines sources bien introduites auprès dudit palais, tout le personnel civil, qu’il soit de la Présidence et de la Primature, a été prié par des militaires d’évacuer d’urgence les lieux.



Aucune raison ne leur aurait été invoquée pour justifier cette brutale injonction d’évacuer les bureaux alors qu’il n’était pas encore l’heure habituelle de la fin du travail, indique-t-on une source, sous le sceau de l’anonymat.



Dans la foulée de cette panique, du moins de cette atmosphère très délétère cet après-midi du mardi 21 décembre, des ballets de véhicules militaires armées des Forces spéciales qui assurent la sécurité présidentielle ont été remarqués.



A en croire nos sources, tous les membres importants de la junte (le CNRD )ainsi que certains responsables du haut commandement militaire étaient également aperçus dans l’enceinte du Palais Mohammed V.



Si pour le moment toutes nos tentatives auprès des officiels de la Présidence et de la Primature que Guinéenews a jointes se contentent de rassurer en affirmant vaguement que ‘’TOUT VA BIEN !’’, il faut rappeler cependant que des rumeurs folles et persistantes circulant sur les réseaux sociaux se font alarmistes au sujet du sort de l’ancien président de la République, Alpha Condé. Une information que nous n’avons pu, jusqu’au moment où nous mettons en ligne cette dépêche, ni confirmer ou infirmer. Personne ne sait ce qui est en train de se passer actuellement entre les quatre murs du très cossu palais Mohammed V entre le président de la Transition et les chefs militaires.



Nous y reviendrons !





































Guinéenews.org