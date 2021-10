Refus de paternité : 4505 enfants "sans papa" en Casamance

Le refus de paternité est une réalité en Casamance. En effet, 4505 cas ont été recensés dans la région, plus précisément à Ziguinchor, Sédhiou, Bignona, Vélingara et Oussouye.



Ces chiffres ont été révélés par l'association "Touche pas à ma sœur" et le cabinet "Rémanagoree’’ dans une étude réalisée entre décembre 2012 et septembre 2015.



Sur 100 enfants nés hors mariage, les 90% seraient victimes de refus de paternité. Et, ces papas, qui refusent de reconnaître leurs «fils», sont pour la plupart des hommes envoyés en mission ou des rebelles du Mfdc, révèle le rapport parcouru par L’AS.



Sédhiou est la zone la plus touchée par ce fléau. Sur place, 18% des filles âgées moins de 18 ans sont tombées enceintes sans connaître le papa de leurs enfants

































