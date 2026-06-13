Rencontre Faye – exécutifs territoriaux : reportée au 2 juillet pour cause de contexte politique

Selon un communiqué du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, consulté par Le Soleil la rencontre devait se tenir au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



Le ministère explique ce report par le contexte politique récent ainsi que par la mise en place du nouveau gouvernement.



Cette réunion devait rassembler les maires et les présidents de conseils départementaux de tout le pays. L’objectif : échanger avec le chef de l’État sur les enjeux de la décentralisation, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.



La nouvelle date est donc fixée au 2 juillet au CICAD. D’ici là, le gouvernement aura eu le temps de finaliser sa structuration et de définir ses priorités avec les collectivités territoriales.



















































































Igfm