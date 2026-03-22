Réseau Pape Cheikh Diallo : Une 46e arrestation confirme la dimension internationale du dossier

Conformément aux instructions fermes du Général Martin Faye, la Gendarmerie nationale ne laisse aucune chance aux criminels, aux délinquants ainsi qu'aux auteurs d'actes contraires aux bonnes mœurs.



C'est dans cette dynamique que la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a réussi un nouveau coup de filet, après le démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels.



Selon des informations exclusives de Seneweb, des gendarmes en civil à bord d'un véhicule banalisé ont interpellé le 46e suspect dans cette affaire. Il s'agit du ressortissant ivoirien Kofi Kouassi Junior, cueilli vendredi dernier à son domicile sis à Niary Tally.



Il est étudiant en troisième année en communication à l'École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT).

Acheminé le même jour à Keur Massar, le suspect a été placé en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.



Interrogé puis confronté aux preuves concordantes collectées par les gendarmes de la BR, Kofi Kouassi Junior a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il est présenté comme un présumé homosexuel versatile, alternant selon ses propres aveux les rôles passif et actif lors de ses rapports.



Le ressortissant ivoirien a de nombreux partenaires de nationalité sénégalaise, selon des sources de Seneweb. Son arrestation fait suite à l'interpellation de son partenaire Joseph Ndiaye, agent d'une célèbre compagnie financière au Sénégal. D'autres arrestations sont à prévoir.



D'après nos investigations, le 46e suspect dans cette affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts » sera présenté ce lundi 23 mars 2026 au juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Parmi les 45 personnes déjà déférées, seuls deux ou trois, dont le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye, auraient été placés sous contrôle judiciaire, tandis que les autres se trouvent en prison. Les investigations se poursuivent sous la supervision du procureur Saliou Dicko.

Pour rappel, après l'arrestation d'un Français et d'un Camerounais, c'est désormais un Ivoirien qui tombe dans la nasse de la BR de Keur Massar, confirmant la dimension internationale que prend progressivement cette affaire.