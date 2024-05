SCANDALE : Le fils d’Idrissa Seck aurait soutiré prés de 200 millions de FCFA à son père

Contrairement à ce que certains pensent, Abdoulaye Seck fils aîné d’Idrissa Seck porte le nom d’Abdoulaye Dieng ancien Maire des HLM et proche parent du Maire de Thiès et non celui d’Abdoulaye Wade président du Sénégal. C’est le journaliste «L’Observateur» qui a donné l’information sur les séries de vol dont l’ancien premier Ministre Idrissa Seck est victime. Le même journal a détaillé un PV de Police et a révélé que le voleur était le fils aîné du Maire de Thiès. Après avoir poussé nos investigations, nous avons appris que le jeune homme aurait soutiré prés de 200 millions à son père en plusieurs séquences. Au niveau de Mbour, une source nous apprend qu’Abdoulaye Seck était fréquent dans les hôtels de la Petite Cote avec ses camarades. Selon ses proches, Idrissa Seck serait très déçu par son fils qui risque de devenir son point faible face à ses adversaires politiques.



Rappel : Tout est parti d’une plainte déposée à la Division des investigations criminelles (Dic) par un certain Moustapha Ndoye, commerçant de son état et domicilié à la Sicap Sacré-Cœur. Ce dernier avait décidé de saisir la Police après les agissements du nommé Abdoulaye Seck, domicilié au Point E, Rue 2. Motif de la plainte : « abus de confiance portant sur une moto de marque Triumph, Série 1050, d’une valeur de 3 250 000 FCFA ». Dans sa déposition, le plaignant avait soutenu qu’il avait prêté son engin en septembre 2010 au mis en cause «étudiant en France et venu en vacances au Sénégal». Mais au moment de repartir au pays de Sarkozy, Abdoulaye Seck a vendu la moto à un certain Omar Bongo Guèye. Les policiers estiment qu’après une « enquête minutieuse », ils ont conclu que le mis en cause est le fils de l’ancien Premier ministre, Idrissa Seck. Il se trouve que l’actuel maire de Thiès avait déposé une plainte contre son propre rejeton à la suite de vols répétés.



IDRISSA SECK ENTENDU PAR LA POLICE



Forts de tous les éléments à leur disposition, et après avis favorable du Procureur, les enquêteurs de la police ont alors décidé de convoquer les différents protagonistes de cette affaire pour les entendre. C’est ainsi que le 03 novembre 2010, l’ancien Premier ministre a été entendu à la Sûreté urbaine. «Il a confirmé les termes de sa plainte contre son fils Abdoulaye. Il a déclaré avoir été contacté au téléphone par un individu du nom de Tapha Ndoye qui l’informait que son fils avait vendu la moto qu’il lui avait prêtée. De ce fait, ce dernier avait menacé de s’en prendre à son fils, en le traînant devant la justice », lit-on dans le procès-verbal de la Police qui ajoute qu’Idrissa Seck avait également sollicité que son fils soit protégé contre toute influence extérieure, notamment contre les hôtels et les boîtes de nuit qui lui fournissent des services sans qu’il ne présente une pièce d’identité.



Par la suite, Idrissa Seck s’est à nouveau présenté à la Sûreté urbaine, pour «se désister de toutes poursuites à l’encontre de son fils». Informé du désistement de l’ancien Premier ministre, le Procureur de la République a ordonné la remise en liberté d’Abdoulaye Seck et Moustapha Ndoye qui étaient placés en garde-à-vue.



ABDOULAYE SECK AVOUE LA SERIE DE VOLS



Lors de son audition sur procès-verbal au début du mois de novembre 2010, Papa Abdoulaye Seck, né le 08 janvier 1992 à Dakar, de Idrissa Seck et de Ndèye Penda Tall, élève en classe de 1ère à la Mfr de Saint Flour en France, domicilié au Point E, avait reconnu les faits en y apportant quelques précisions. Il a déclaré que durant les vacances de l’été 2010, il avait soustrait, à l’insu de son père, une somme de 5 millions de francs dans sa chambre à coucher. Après le vol, il a confié l’argent au nommé Tapha Ndoye. Mais ce dernier ne lui a restitué que la somme de 3.200.000 FCFA. C’est alors qu’il a récupéré sa moto pour la vendre au nommé Bongo à 1,5 millions de francs. Au terme de cette opération, il a offert à Tapha Ndoye un montant de 500.000F devant le prénommé Lilou.



Par ailleurs, selon le Pv à notre possession, Abdoulaye Seck a soutenu que le 28-12-2010, après que son père l’eut informé que le nommé Tapha Ndoye avait porté plainte contre lui et qu’il allait le conduire en prison, il a fugué de leur domicile à Saly. Mais avant de disparaître, il avait soustrait une somme de 3 millions de francs dans le véhicule de son père. Avec cette somme, il a regagné Dakar pour louer un véhicule «Range Rover», un appartement auprès du nommé Daouda Mbow et une suite à l’hôtel Radisson où il a été interpellé par la police.





















































































































