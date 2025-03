SUPPOSÉE CORRUPTION A L’AMBASSADE DU SENEGAL A MADRID : Il faut payer 200 euros pour obtenir son passeport

Le député Guy Marius Sagna a adressé vingt (20) questions écrites au PM Ousmane Sonko et à son gouvernement lesquelles ont porté sur:

1- Corruption au Commissariat de police des Parcelles Assainies ?

2- Abus de pouvoir de la douane sur un citoyen Sénégalais à Linkéring (Vélingara)?

3- Pourquoi la banque de sang de Saint-Louis et le laboratoire régional de Saint-Louis ont un même directeur ?

4- l’urgence de la réfection du Lycée de Sébikotane

5- Construction du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké

6- Redonner vie au marigot sous le pont de Étomé (département de Ziguinchor)

7- Poussins de mauvaise qualité

8- Installation d’un Bureau de passeport à Kolda

9- octroyer un numéro d’identification aux enfants nés à l’étranger sans revenir au Sénégal

10- où en est la digitalisation intégrale MOOWOOR?

11- À quand l’électrification du village de Mbam Djiguane et des autres villages de la commune de Mbar (département de Gossas)?

12- achèvement de la route latéritique Cachouane à Djembering

13- audit de la commande publique pour compléter l’audit des finances publiques

14- 11.000 FCFA à payer par les ressortissants de la CEDEAO entre la Gambie et le Mali ?

15- le ministère de l’Education nationale a-t-il des archives ?

16- corruption à l’ambassade du Sénégal à Madrid ?

17- Montants demandés au Tribunal de Ziguinchor

18- construction du pont de Témento (Sédhiou)

19- Achèvement de la route latéritique Cachouane à Djembering

20- Pourquoi la banque de sang de Saint-Louis et le laboratoire régional de Saint-Louis ont un même directeur ?

A propos de la corruption à l’ambassade du Sénégal à Madrid, Guy Marius Sagna souligne qu’il lui a

été rapporté qu’à l’ambassade du Sénégal à Madrid (Espagne), il est parfois difficile d’avoir son passeport mais quand tu paies 200 euros on te livre ton passeport.

« Étiez-vous au courant de cela? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour empêcher ce genre de pratiques ? », demande-t-il à la miinstre des Affaires étrangères.







































Rewmi