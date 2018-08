Sanekh, Jojo etc...devant la Justice

Pour non-respect d’un contrat d’exclusivité, Sanekh et compagnie devant la barre le 20 août prochain. C'est l'information glanée de sources judiciaires par dakarposte. Ils seront au moins trois à devoir répondre devant la barre. Cheikh Kébé Guèye alias Saanekh, Cheikh Ndiaye (Jojo), Aziz Niane (Modibo), représentants de la troupe Soleil Levant de Thiès sont assignés par la société de production et de diffusion Okay.africa pour non-respect d’un contrat d’exclusivité de 2016 à 2019. La société avait déjà adressé aux concernés une mise en demeure, restée sans suite. Aujourd’hui, l’avocat de Okay.africa a décidé de les assigner devant le juge et réclame la somme de 200 millions à la troupe Soleil Levant de Thiès. Rendez-vous donc ce 20 août au Palais de justice de Dakar pour une audience pas comme les autres.