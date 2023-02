Santé : Le torchon brûle entre la ministre de la santé et les syndicats qui la brocardent...

Le cordon entre le ministre de la Santé et de l'Action sociale, par ailleurs ancienne syndicaliste, semble rompu avec l'intersyndicale.



Dans un communiqué parcouru à Dakaractu, cette même intersyndicale dénonce la part allouée à 'l'Action sociale dans le budget de l'année en cours. Ce sont 03 milliards 500 qui lui sont alloués sur le budget de 242 milliards du MSAS en 2023, soit moins de 1%. Une part décriée par les syndicalistes de And Gueusseum.



En conséquence, note le texte, le ministère est en train de se transformer en ministère de la Médecine et des médecins. Aussi, les syndicalistes notent que cet état de fait confirme toutes les craintes et prédictions évoquées par l'Asas And Gueusseum dès sa nomination en remplacement de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr.



Sans complaisance, dénoncent-ils, des affectation - sanction arbitraires du Secrétaire général régional du Sutsas de Matam, Président de l'assemblée générale régionale And Gueusseum de Matam à Dakar est une autre illustration de son projet funeste de médicalisation pendant qu'il s’agit d'un nouveau paradigme dans une approche dite des 3D, à savoir : démédicaliser, démocratiser et décentraliser.



Enfin, And Gueusseum déplore la patrimonialisation du secteur par un ministre aux préoccupations claniques et sectaires dans ses actes quotidiens au détriment des acteurs clé, socle sur lequel repose le ministère qui risque de se transformer en "santé-poubelle", malgré les importants investissements du Chef de l'État...