Scandale à l’AIBD : Une agente de 2AS arrêtée pour vol présumé de colis de 32 kg contenant des pièces de camions !

C’est un nouveau coup dur pour l’image de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Une agente d’enregistrement de la société 2AS, chargée de l’assistance aux passagers, a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (DIC) puis déférée au parquet ce mercredi pour vol de bagages.



D’après les informations exclusives rapportées par Libération, la mise en cause, N.S.B. Ndiaye, est accusée par A. Mbaye, une cheffe d’entreprise, d’avoir fait disparaître un colis de 32 kg contenant 25 pompes filtres de camions, un lot de pièces mécaniques confié par un ami commerçant basé à Guangzhou, en Chine.





Un colis précieux disparu dans les limbes de l’aéroport





Les faits remontent au 20 janvier 2025, jour où la plaignante débarque à Dakar à bord d’un vol Turkish Airlines en provenance de Chine, avec escale à Istanbul. À sa grande surprise, un de ses colis manque à l’appel à l’arrivée. Il s’agissait d’un carton bien identifié, portant son nom et numéro de téléphone, contenant des équipements de grande valeur.



Informé, le chef d’escale de Turkish Airlines confirme que le colis a bien été retrouvé et qu’il se trouvait dans le bureau de l’agente N.S.B. Ndiaye, qui aurait reconnu avoir vu le colis et les inscriptions qui y figuraient.



Mais lorsque la plaignante se rend à l’aéroport pour récupérer son bien, accompagnée du chef d’escale, l’agente affirme ne plus être en mesure de localiser le colis. Le superviseur d’escale, B. Sarr, entendu par la DIC, confirme les déclarations de la plaignante.





La version trouble de l’agente





Face aux enquêteurs, N.S.B. Ndiaye reconnaît avoir été contactée par la plaignante début février. Elle admet avoir aperçu un colis semblable dans le bureau mais prétend ne plus l’avoir retrouvé deux jours après. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été responsable du colis et qu’elle s’était simplement impliquée par courtoisie, à la demande d’un ancien collègue.



Pourtant, selon R.D. Faye, responsable du service « Litiges et bagages » de 2AS, l’agente lui a bien signalé, le 27 juin 2025, l’existence d’une plainte déposée contre elle et qu’elle avait déposé le colis sous la table de son bureau, à un endroit bien précis. La gestion des lieux étant assurée par des agents travaillant par vacations, d’autres personnes auraient pu accéder au colis, selon elle.





Les caméras de surveillance n’innocentent pas





Pour faire la lumière sur la disparition, les agents de la DIC ont été déployés jusqu’à une heure du matin pour exploiter les images des caméras de surveillance installées dans le bureau « Litiges » de 2AS.



Mais, à la période indiquée par la mise en cause (12 au 15 février 2025), aucune trace du colis n’apparaît sur les enregistrements. Plus intrigant encore : le 20 janvier 2025, jour d’arrivée de la plaignante, les caméras montrent un colis identique posé à côté du tapis bagages, ramassé des heures plus tard par un individu en gilet bleu, qui transportait trois autres cartons de même forme et taille. De quoi faire penser à un passager lambda.



Ce détail contredit formellement la version de l’agente, qui affirmait avoir récupéré le colis bien après cette date, et le déposé dans le bureau « Litiges ».





Soupçons de vol confirmés, dépôt au parquet





Face à ces contradictions, et au caractère sensible du bien disparu, les enquêteurs ont estimé les indices suffisamment graves pour déférer N.S.B. Ndiaye au parquet. La cheffe d’entreprise, quant à elle, exige toujours la restitution du colis ou le remboursement de sa valeur, estimée à plusieurs millions de francs CFA.























































https://www.dakaractu.com/photo/art/default/89845536-63469256.jpg?v=1752224130



































dakaractu