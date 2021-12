Scandale du marché gré à gré à la SAR : Le Président Macky Sall convoque d’urgence les acteurs.

L’affaire du marché de gré à gré de 200 milliards qui secoue actuellement la SAR risque d’avoir des répercussions à des niveaux supérieurs. Le Président Macky Sall alerté et outré par de tels faits, a convoqué d’urgence, à cet effet, hier jeudi 23 décembre 2021, une réunion avec Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo , Madame Sophie Gladima, Mme Mariame Ndoye Decraene et MR Manar Sall respectivement ministre des Finances et du budget, ministre du pétrole et des énergies, Directrice de la SAR et Directeur Petrosen Trading & Services







Le Président Macky Sall conscient de la gravité des faits qui peuvent avoir des conséquences désastreuses surtout dans ce contexte de pré-exploitation du pétrole au Sénégal s’est entretenu avec les ministres et Directeurs concernés dans cette affaire pour que toute la lumière soit tirée au seul bénéfice du Sénégal.







Pour rappel, cette nébuleuse histoire de marché de gré à gré qui implique la SAR, Petrosen et dont ont bénéficier des sociétés étrangères tel que Addax et Sahara pour ne pas les nommer fait couler beaucoup d’encre. Le Président qui se veut garant de la transparence dans les marchés publics ne manquera pas de sanctionner de tels actes susceptibles de ternir l’image de notre pays surtout à la veille de sa présidence à la tête de l’Union Africaine.